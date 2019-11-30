الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة يندد بتدخل البرلمان الأوروبي

ندد الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة التي تضم البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي باللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي.

وسجل الجانب الجزائري إستغرابه من التعدي الصارخ لكل الأعراف الديبلوماسية الدولية غير الموضوعية في حق الجزائر وفي حق مسارها الانتخابي وفي حق مطالبتهم البرلمان الجزائري بإعادة صياغة قوانينه، مؤكدا إحتفاظهم بحق الرد في الوقت المناسب.

وأعتبر الجانب الجزائري، في بيان له اليوم، وقعه عبد الحكيم دحمون، أن اللائحة جاءت لتعكر صفو العلاقات الحسنة التي تربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي ، وتظهر مدى حقد هؤلاء البرلمانيين على الجزائر ومن مستقبل هذا البلد الذي سيخرج منتصرا بشعبه رغم غيض الحاقدين .

وأضاف البيان ان البرلمان الأوروبي أبان عن نية غير صادقة تجاه المؤسسات الجزائرية بصفة عامة وعن خرقه للاتفاقيات الثنائية التي تجمعه بالبرلمان الجزائري بصفة خاصة، و بمصادقته على هذه اللائحة يكون البرلمان الأوروبي قد أظهر حنينه الى الحقبة الاستعمارية التي كان الشعب الجزائري قد عبر من خلالها عن تمسكه و بسالته في الدفاع عن هذا الوطن بالنفس والنفيس.

وخلص البيان بتجديد الاستنكار وبشدة ومعارضة أعضاء الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة لهذا التدخل، وطالبو من الأوروبيين تصحيح تصرفهم هذا اذا أرادوا الحفاظ على مصالحهم التي بقدر الحرص على أن تكون متبادلة، يتم الحرص كذلك على مراجعتها بما يضمن احترام البرلمان الأوروبي سيادة الشعب الجزائري على أرضه وقراراته الرامية الى تكريس الممارسة الديمقراطية بالذهاب الى رئاسيات يوم 12 ديسمبر 2019، وبصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالطريقة التي يرتضيها هو، وليس بما يريد الغير املاءه عليه من استنساخ مبتور وازدواجية معايير.