الجبهة العربية الفلسطينية تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

تقدمت الجبهة العربية الفلسطينية بأصدق مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شرقي الجزائر.

وتوجهت الجبهة للشعب الجزائري بأسمى امنياتها بسلامة للجرحى والشفاء العاجل لهم، في بيان لها.

وأكدت الجبهة، أن إرادة الشعب الجزائري ستتجاوز باقتدار هذا المصاب الجلل. وهو أكثر صلابة على مواصلة التمسك بالحياة والمضي قدما على طريق عزة. متمنية للجزائر الشقيق دوام التقدم والازدهار.