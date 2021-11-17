الجراد وجبة جديدة على مائدة الأوروبيين

إعترف الإتحاد الأوروبي بحشرة الجراد كنوع من الأطعمة وسمحت بطرحها في الأسواق كغذاء يمكن للناس تناوله. ويعتبر الجراد هو ثاني حشرة يعترف بها الإتحاد الأوروبي كوجبة غذائية.

بعد أن أجاز شهر جويلية المنصرم أكل الديدان وأصبحت تقدم كوجبات غذائية في المطاعم عبر مختلف الدول الأوروبية.

جراد مجمد أو وجبة سريعة

وأوضحت السلطة التنفيذية للإتحاد الأوروبي في بيان لها أن الجراد المهاجر “لوكوستا ميجراتوريا” سيباع في الأسواق والمحلات مجففا أو مسحوقا أو مجمدا بعد إزالة الرأس والأرجل منه.

كما يمكن للناس تناول الجراد كوجبة سريعة أو ممزوج مع أي نوع من الأطباق والمأكولات. كما تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم للمتحدة، أن الحشرات وخاصة الجراد مأكولات مغذية جدا وصحية. نظرا لكونها غنية بالأحماض والدهنيات والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

ويعتبرها بعض الأخصائيون مصدرا بديلا للبروتين يمكن أن يمنح نظاما غذائيا أكثر إستدامة. وبالمقابل قالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن الجراد يحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا يضر على صحة الناس ولا توجد مخاوف عند أكله.

كما أشارت إلى أن تناول حشرة الجراد، قد لا يتلاءم مع بعض جسم الناس ممن لديهم حساسية من القشريات والرخويات.

من جهة أخرى يعتبر الجراد أكلة شعبية مشهورة جدا لدى العديد من الشعوب على غرار الصين والهند وأندونيسيا. كما ينتشر طبق الجراد في بعض الدول العربية كالسعودية والكويت، ومشهور جدا في المناطق الصحراوية.

وبعد الديدان والجراد، من المحتمل أن تكون الصراصير الشبيهة بالجراد الحشرة الثالثة التي سيضيفها الإتحاد الأوروبي على طاولة الأوروبيين.

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