الجرعة الأولى موديرنا والثانية فايزر.. قصة أمريكي مع اللقاح

تلقى أمريكي من ولاية نيو هامشاير، جرعتين من لقاحين مختلفين مضادين لفيروس كورونا المستجد.

وتحدث كريغ ريتشاردز، عن تجربته في تلقي جرعة اللقاح الثانية في الموقع ذاته الذي حصل فيه على الجرعة الأولى.

وحصل خطأ أثناء تلقي المعني للجرعة الثانية من اللقاح، حيث تلقى لقاح فايزر، علما أن جرعته الأولى كانت من لقاح مودرنا.

وأكد مسؤولون صحيون، إن ريتشاردز سيكون على ما يرام، مع عدم حاجته إلى مزيد من الجرعات في الوقت الحالي.

وقال ريتشاردز، إن الرجل الذي أعطاه اللقاح، وبمجرد انتهائه من حقنه، نظر إلى بطاقته، وأعتقد أنه أدرك الخطأ الذي وقع فيه.

ليخرج الرجل من الغرفة مسرعا، وبعد ذلك بوقت قصير، حضر مشرف الرجل إلى ريتشاردز لمناقشة ما حدث.

وطمأن المشرف، ريتشاردز، أنه على الرغم من الخطأ، فسيكون كل شيء على ما يرام.

مؤكدا أن الخبر السار هو أنه قد تم تطعيم الرجل بالكامل.

وأوضح قسم الصحة، أن الخلط بين اللقاحين، رغم أنه قد لا يكون مثاليا، لكنه يعد بديلا آمنا في حالة الطوارئ.

وتشير توصيات مراكز السيطرة على الأمراض، إلى أنه في حال إعطاء جرعتين متباينتين من اللقاحين، فإنه لا يوصى بجرعات إضافية.