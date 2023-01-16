الجريدة الرسمية: اعتماد البنك الوطني للإسكان

‏تضمن العدد الاخير من الجريدة رقم 90 صدور قرار اعتماد البنك الوطني للإسكان والذي وقعه محافظ بنك الجزائر.

ووفقا لذات القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عــام 1424 الموافــق 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يتم اعتماد البنك الوطني للإسكان – ش.ذ.أ – بصفة بنك. ويقع مقر هذا البنك بحي الأعمال، باب الزوار، الجزائر.

كما تم تخصيص لهذا البنك رأسـمال إجتماعي قدره ثمانون دينار مليار جزائري 80.000.000.000.

وقررت الجهات الوصية جعل البنك الوطني للإسكان مؤسسة مالية متخصصة في تمويل كافة المشاريع. وليس السكن فقط مثلما كان مقررا في وقت سابق. مع فتح وكالات جهوية ولائية بصفة تدريجية عبر كافة التراب الوطني.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية إبراهيم جمال كسالي. قد أشرفا مطلع ديسمبر الجاري، بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وهذا بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض.