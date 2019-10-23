“الجزء الأكبر من مطالب الجزائريين تحقق ..ومستلزمات الذهاب إلى الانتخابات متوفرة”

أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أن الجزء الأكبر من مطالب الجزائريين قد تحقق .

وتتوفر اليوم كل مستلزمات الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.

وقال رئيس الدولة في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

أن “الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر القادم.

بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري.

بفضل استجابة مؤسسات الدولة ومرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي لم يأل جهدا في أداء مهامه الدستورية بتبصر واقتدار”.

وتابع رئيس الدولة قائلا: “وأود وبلادنا تتقدم بخطوات ثابتة تباركها أغلبية شعبنا الكريم نحو الاستحقاق الرئاسي.

أن أجدد الامتنان له ولقيادته خاصة، التي حرصت على النأي بالبلاد عن كل المغامرات وعملت على مرافقة الشعب الجزائري”.

وبهذه بالمناسبة، أكد على “تعهد الدولة بواجب التصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل.

بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري،الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة .

وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وبناء مؤسساته في جزائر جديدة قادرة .

على كسب التحديات الراهنة داخليا وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي”.

وذكر بن صالح في رسالته بأنه “سعيا إلى بلوغ الاستحقاق الوطني المصيري والتاريخي في حياة الأمة”.

تم استدعاء الهيئة الناخبة غداة تجسيد مقترحات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار المتمثلة أساسا في المصادقة على القانونين العضويين المتعلقين.

بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات وتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

“في إطار المسعى الهادف إلى توفير مناخ استعادة الثقة، ونحن نتطلع اليوم إلى المزيد من تكاتف المساعي.

والجهود الوطنية المخلصة خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وأبرز أنه “لا مصلحة لشعبنا في إطالة عمرالأوضاع الحالية وللإعلام الوطني بكل تفرعاته مساهمة قوية في التأثيرعلى إنجاح المسار الانتخابي”.