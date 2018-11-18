الجزائرية سيليا خنشي تتأهل إلى الدور النهائي لبرنامج “نجوم العلوم”

دعت اتصالات الجزائر، الجزائريين إلى دعم ممثلة الجزائر الوحيدة، المهندسة سيليا خشني، من خلال التصويت عليها في برنامج نجوم العلوم.

وفي بيان لها قالت “ّ يسر اتصالات الجزائر أن تزف لكم خبر تأهل السيدة سيليا خشني ممثلة اتصالات الجزائر، وممثلة الجزائريين الوحيدة، إلى الدور النهائي لبرنامج نجوم العلوم”.

وتشغل الجزائرية سيليا خشني منصب مديرة البحث والتطوير بمؤسسة اتصالات الجزائر.

وقد تميزت عن باقي منافسيها من خلال نموذجها الأولي والذي يتمثل في رصد وحجب التصوير عبر طائرات الدرونز لحماية المنازل.

للإشارة، “نجوم العلوم” برنامج مخصص للمبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجيات.

وفي موسمه العاشر الحالي، يتنافس 04 مبتكرين على تطوير حلول مبتكرة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والطاقة والبيئة والصحة.

وحاليا، سيتم اختيار فائز واحد من المنافسين الأربعة عن طريق التصويت عبر موقع نجوم العلوم للفوز بلقب الموسم العاشر.

وتستملر مرحلة التصويت إلى غاية 22 نوفمبر الجاري، لاختيار فائز واحد من المبدعين الأربعة ليتوج بلقب نجوم العلوم.

ولهذا الغرض، فإن ممثلة الجزائر الوحيدة، سيليا خشني، تحتاج إلى دعم و تصويت الجمهور عبر موقع برنامج العلوم.

وذلك بالتصويت عن طريق الفايسبوك أو عن طريق الايمايل:

https://www.starsofscience.com/voting/ar?fbclid=IwAR0hN3CV0qnkOGpSyxT0uuehRO7IHTrlLJ0hbtNlfKh5DAoOr2dHCZpY1Rg