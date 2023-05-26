الجزائرية كايليا نمور تتوّج ببطولة إفريقيا للجمباز

توّجت الجزائرية كايليا نمورـ ببطولة إفريقيا للجمباز الفني للسيدات لعام 2023 على حساب رياضيتين من جنوب إفريقيا ومصر.

كما تحصّلت كيتلين روسكرانتز بالمرتبة الثانية من جنوب إفريقيا، في حين توّجت جانا عبد السلام بالمرتبة الثالثة من مصر.

وكانت المتألقة كايليا نمور قد التحقت بالمنتخب الوطني بعدما تحصّلت على الجنسية الجزائرية في وقت سابق.

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