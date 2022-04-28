الجزائرية للطرق السيارة تجند مصالحها لضمان إستمرارية الخدمة يومي العيد

أكدت الجزائرية للطرق السيارة، أن مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة ستبقى مجندة لضمان إستمرارية الخدمة طيلة أيام العيد الفطر.

و أوضح بيان للجزائرية للطرق السيارة، أنها “تنهي إلى علم كافة مستعملي الطرق السيارة، أن جميع مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة لا سيما فرق الدوريات ووحدات التدخل. ستكون مجندة طيلة أيام العيد. لتقديم لهم الدعم والمرافقة أثناء تنقلاتهم وتحسبا لأي طوارئ أو حوادث. مع التنسيق التام مع شركائها المتدخلين في الطريق السيار.

كما طمأنت الجزائرية للطرق السيارة، بأن شبكة محطات الخدمات على طول الطريق السيارة المستغلة من طرف شريكها -نفطال- وفضاءات الراحة التي هي حيز الإستغلال ستبقى مفتوحة طيلة أيام العيد. لتقديم الخدمات الضرورية لمستعملي الطريق السيار ومرافقيهم ولتمكينهم من أخذ قسط من الراحة الضروري لمواصلة سفرهم”.

كما ذكر البيان مستعملي الطرق السيارة بضرورة ملازمة الحذر واحترام قواعد السير وعدم الافراط في السرعة تفاديا للحوادث المرورية.