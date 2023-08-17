الجزائرية للطرق السيارة توضّح بشأن الطريق السيّار الذي دشّنه الوزير الأول

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، أن مقطع الطريق السيار الذي أشرف على تدشينه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. السبت الفارط قد تم فتحه أمام حركة المرور بداية من الاحد.

وحسب بيان للجزائرية للطرق السيارة، فإنه وعلى عكس ما تم تداوله ، مؤخرا، عبر بعض وسائل الإعلام و منصات التواصل على الشبكة. فإن الجزائرية للطرق السيارة تؤكد أن مقطع الطريق السيار الذي أشرف على تدشينه الوزير الأول يوم السبت 12 أوت 2023. و الذي يمتد على مسافة 84 كلم ويربط بلدية الذرعان بولاية الطارف الى الحدود الجزائرية التونسية. قد تم فتحه صبيحة يوم الغد الأحد 13 أوت الفارط، امام حركة السير.

وجاء ذلك مباشرة بعد أن إستكملت المؤسسة كل شروط السلامة المرورية لضمان أمن مستعملي هذا الجزء الهام من الطريق السيار. لا سيما توفير مركبات الدوريات و تسخير أعوان مكلفين بتقديم الدعم و المرافقة لأصحاب المركبات أثناء تنقلهم على طول مسار المقطع. و تعزيز الوقاية من حوادث المرور. بالتنسيق التام مع شركاءها مصالح الدرك الوطني و الحماية المدنية.