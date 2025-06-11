الجزائرية للمياه.. ضمان توزيع الماء خلال عيد الأضحى رغم تضاعف الاستهلاك

سجلت الجزائرية للمياه ارتفاعاً محسوساً في استهلاك الماء الشروب خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، بلغ قرابة الضعف. غير أن الشركة تمكنت بفضل جاهزية منشآتها ومخططها الاستباقي، من تلبية الطلب. وضمان توزيع منتظم لهذه المادة الحيوية عبر مختلف الولايات، حسبما أفاد به مسؤول بهذه الشركة.

وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بالجزائرية للمياه، صلاح الدين شريط، في تصريح لـ “وأج”، أن الشركة قامت بتخزين 7.35 مليون متر مكعب من الماء. استعدادا لعيد الاضحى، استهلكت بشكل شبه كامل خلال ساعات الذروة في أول أيام العيد. “دون تسجيل اختلالات واسعة أو توقفات على مستوى الأحياء والمدن”.

وأضاف المتحدث، أن بالموازاة مع هذا الضغط الاستثنائي الذي عرفته شبكة توزيع المياه، واصلت الشركة إنتاجها المعتاد للمياه الشروب. وهو ما ساهم في ضمان خدمة عمومية “منتظمة وفعالة” للماء الشروب.

ومن جهة أخرى، سجلت الجزائرية للمياه بعض الأعطاب والانقطاعات “المحدودة” في التوزيع، يضيف المسؤول ذاته الذي لفت إلى أن التدخلات تمت في “وقت قياسي” بفضل التنسيق المحكم بين الخلايا المحلية والخلية المركزية للإحصاء والمتابعة, التي ظلت في تواصل دائم مع المواطنين والوحدات عبر مختلف الولايات.

وأشار شريط إلى أن المواطنين عبّروا عن ارتياحهم للخدمة المقدمة، وذلك خلال سبر للآراء قامت به الشركة عبر عدة ولايات. لا سيما على مستوى الأحياء التي تعرف ضغطاً في الاستهلاك خلال عيد الأضحى.

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