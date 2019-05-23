«الجزائريـــون استهلكــوا 500 ألـــف طـــن من الخضر والفواكه خلال 15 يوما»

فيما تم تسويق 50 ألف طن من اللحوم.. الحاج الطاهر بولنور:

قال رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إنه تم تسجيل على مستوى أسواق الجملة تسويق 500 ألف طن من الخضر والفواكه خلال نصف شهر رمضان.

كما تم تسجيل تسويق 50 ألف طن من اللحوم، مؤكدا أن أسعار المواد الاستهلاكية عرفت انخفاضا مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وصرح رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الجمعية ببئر مراد رايس.

بأن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية حول فتح الأسواق الجوارية على مستوى البلديات.

تم إنجاز 600 سوق مؤقت وإحصاء 400 بلدية لم تمتثل لأوامر المراسلة الوزارية.

كما أوضح بولنوار، أنه تم تسجيل على مستوى أسواق الجملة تسويق 500 ألف طن من الخضر والفواكه خلال نصف شهر رمضان تسويق .

كما تم تسجيل تسويق 50 ألف طن من اللحوم، مؤكدا أن أسعار المواد الاستهلاكية عرفت انخفاض مقارنة بشهر رمضان الماضي.

أما بخصوص أسعار الخضر والفواكه، أكد ذات المتحدث أنه تم تسجل انخفاض وصل من 30 إلى 40 دينارا في الكيلوغرام على جميع المواد الخضر والفواكه.

وقال من جهة أخرى ممثل مديرية التجارة ولاية الجزائر، عياشي طاهر، عن إطلاق في عملية توزيع القوائم التجار المعنيين بالمداومة عيد الفطر.

مشيرا إلى أنه تم تحديد التجار المسجلين على مستوى مديرية التجارة 7666 تاجر مسجل سخر منهم 4105 تاجر، وتسخير 475 خباز و1794 محل خاص بالمواد الغذائية.

أما محطات البنزين والمقاهي سخر فسخر 1822 محل. كما أكد ذات المتحدث أنه تم تسخير 9 ملبنات بالجزائر العاصمة و5 مطاحن.

مضيفا أنه تم تجنيد الأعوان الرقابة المعنين بالمداومة 197 عون، مع تفعيل خط 20/10 لتبليغ عن شكاوى المستهلكين.

مشددا على إلزام التاجر توقيع على تعهد على مستوى بالولاية من أجل ضمان المداومة، مؤكدا أنه في حالة امتناع التجار عن أداء المناوبة أيام العيد الفطر.

سيعرضه لعقوبات مالية تتراوح بين 30 مليون سنتيم إلى 100 مليون وغلق المحل لـ30 يوما.