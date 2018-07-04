الجزائريون تخطوا الأزمات السياسية والإقتصادية بفضل حبّهم للوطن

أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ تقلبات السوق العالمية وخاصة انهيار أسعار النفط في الثمانينات من القرن الماضي.

ولّدت أزمة اقتصادية ثم سياسية، وبعدها أمنية، و يا للأسف في بلادنا.

وقال بوتفليقة بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيدي الإستقلال والشباب، أنّه بالرغم من هذه الأزمات، إلاّ أنّ الشعب الجزائري العظيم الذي صمد في وجه استعمار.

دام قرابة قرن ونصف قرن، عرف كيف يتخطى هذه الأزمة المتعددة الجوانب بفضل حبه للوطن.

وقدرته على التّضحية حتى بالأرواح للحفاظ على الجزائر، وكذا, ومرة أخرى, تصميم شبابه على ترميم ما دمّر وبناء الجديد ما هو مطلوب.

مضيفا بأنّ بإرادة الشعب كانت الجزائر، مرة أخرى مثالا بالتفاف شعبها الأبي حول تعاليم عقيدته السمحة وحول وطنه الغالي.

وهذا لاسترجاع الأمن والاستقرار والسلام بالجنوح إلى الوئام الوطني والمصالحة

الوطنية، اللذين أصبحا نهجا وتجربة يحاول الكثير من الشعوب عبر العالم الأخذ بهما لمواجهة آفة الإرهاب المقيت.