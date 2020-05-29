الجزائريون سحبوا 340.7 مليار دينار خلال شهر رمضان

اعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الجمعة أن زبائنها قاموا بعمليات سحب خلال شهر رمضان المبارك حوالي 340.7 مليار دج.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن عمليات السحب بمتوسط يومي 10.9 مليار دج وسجلت ذروة 28 مليار دج خلال يوم 21.05.2020.

كما بلغ إجمالي عدد المعاملات “جميع المعاملات بكل أنواعها” 86،081،712 بمتوسط 3،443،268 معاملة في اليوم.

وأضاف البيان أن ذروة عمليات السحب بلغت 6،277،161 معاملة، مسجلة خلال يوم 20 ماي 2020.

والجدير بالذكر أن عمليات سحب الأموال المسجلة عبر الشبابيك الآلية GAB التابعة لبريد الجزائر مثلت 28 ٪ من إجمالي عمليات السحب.

وهذا مقابل 22 ٪ مسجلة خلال نفس الفترة من النشاط السابق 2019.

وأسهمت مكاتب البريد المتنقلة بشكل فعال في الحد من الضغط على شبابيك المكاتب البريدية والشبابيك الآلية للأموال.

خاصة في المدن الكبرى، والتي نشطت مع مراعاة احترام مسافة التباعد المفروضة خلال هذه الفترة، حيث تم تسجيل ما يعادل 154،385 عملية سحب.

وذلك عبر 57 مكتب بريدي متنقل مقابل 7،275 عملية أجريت على مستوى 18 مكتب متنقل في السنة الماضية أي 2019.

كما شهدت مكاتب البريد حالة استثنائية جراء التدابير الوقائية للحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية والتي تهدف الى الحد من انتشار وباء كورونا.

اين قام الأعوان الشبابيك الذين زاولوا عملهم رغم المخاطر و كذا الصعوبات التي لاقوها بسبب جائحة الكورونا.