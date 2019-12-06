الجزائريون على موعد اليوم مع مناظرة تلفزيونية تاريخية بين المترشحين

سيكون الجزائريون اليوم الجمعة، على موعد مع مناظرة تلفزيونية تاريخية، بين المترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وحددت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، موعد إجراء المناظرة، ما بين الساعة السابعة والسابعة ونصف وستدوم مابين ساعتين إلى ثلاث ساعات.

وستبث المناظرة على المباشر، على قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية، وعلى القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وستحمل المناظرة التلفزيونية عنوان “الطريق إلى التغيير”، وسيتم مناقشة 4 مواضيع تتشكل من 13 سؤال يوّجه إلى كل مترشح.

وسيكون لكل مترشح دقيقتين، للإجابة عن السؤال الموجه له.

وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها، بالمجال السياسي والإقتصادي والاجتماعي، وكذا مجال التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.

وتخضع المناظرة إلى القرعة لتحديد ترتيب المترشحين، في موقع التصوير، وتحديد المترشح الأول الذي يتناول الكلمة بالنسبة للسؤال الأول وسيليه المترشحون الآخرون.

ويلتزم المترشحون أثناء المناظرة، بإحترام مجمل قواعد المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

وتم تعيين محضر قضائي مسبق للإشراف على عملية القرعة، وذلك بحضور ممثلي المترشحين، وسيكون المحضر مرفوقا بممثل عن سلطة الإنتخابات.