الجزائريون محرومون من عمرة المولد النبوي إلى إشعار أخر

تتجه أغلب الوكالات السياحية على المستوى الوطني إلى إلغاء برنامج العمرة الخاصة بالمولد النبوي الشريف.

وكشف نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية شريف مناصر في اتصال مع “النهار اونلاين”بأنه ولحد الساعة ليس هناك أي برنامج من طرف أي وكالة خاصة بعمرة المولد.

وأضاف ذات التمحدث بأن الوكالات السياحية و الديوان و مصالح بنك الجزائر لاتزال في مفاوضات للوصول إلى الصيغة النهائية للدفع الإلكتروني.

وطرح بنك الجزائر حلا على الوكالات الوكالات السياحية يقضي بأن يفتتح كل معتمر حسابا بنكيا بالعملة الصعبة باسمه يقوم من خلاله بالدفع الإلكتروني.

وأكد ذات المتحدث بأن هذا الحل من شأنه أن يستغرف مدة زمنية طويلة بالنسبة لألاف المعتمرين وهو ما من شأنه أن يضيع برنامج العمرة الخاصة بالمولد النبوي.