الجزائريون يؤدون صلاة العيد عبر مساجد الجمهورية

خرج الجزائريون عبر مختلف ولايات الوطن، صباح اليوم الأحد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وصدحت مآذن المساجد المنتشرة بمختلف الولايات والمدن، بتكبيرات عيد الأضحى المبارك، تصاحبها تكبيرات المصلين، قبيل إقامة شعيرة صلاة العيد التي تبعها الخطبة العيد.

حيث توافد المصلون من مختلف الفئات العمرية للمساجد، رجالا ونساء، وسط أجواء البهجة والفرح.

وأدى المصلون شعائر صلاة العيد، واستمعوا إلى خُطب الأئمة التي هنّؤوا فيها المصلين بقدوم العيد. سائلين الله أن يعيده على وطننا بالسعادة والمسرات، ويديم نعمة الأمان والاستقرار.

وتبادل المصلون تهاني العيد، في جو من البهجة والسرور، قبل التوجه إلى منازلهم لنحر أضحية العيد.

وأدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بجامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهاني العيد من كبار المسؤولين في الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي، بجامع الجزائر، أين أدى صلاة عيد الأضحى المبارك.