الجزائريون يتعاطفون مع الطفل ريان بالدعاء عبر منصات التواصل الإجتماعي

هزت حادثة سقوط الطفل المغربي ريان ذو 5 سنوات في بئر إرتوازي بمعمق 32 مترا قلوب ومشاهر كل الجزائريين.

وذكرت هذه الحادثة الجزائريين، بعياش محجوبي الذي توفي بعد أن أمضى 9 أيام من سقوطه بئر إرتوازي بالمسيلة في 2018 وذلك بمنطقة أم الشمل بالحوامد في المسيلة.

منذ صبيحة أمس الاربعاء، يتابع الجزائريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء والتضامن لإنقاذ الطفل ريان الذي تصدر منصات التواصل كما أن هذه الحادثة إحتلت المرتبة الاولى في الترند عبر التويتر #انقذوا_ريان.

وبعد أكثر من 40 ساعة من الحفر تمكنت مصالح الحماية المدنية المغربية من تزويد الطفل ريان بالماء والاوكسجين عقب التأكد من انه حي وعالق. والمتصفح لمنصات التواصل منذ أمس لا حديث للجزائريين إلا عن حادثة الطفل ريان وما مدى تقدم عمليات الإنقاذ.

في حين ان كل المؤشرات توحي إلى قرب الوصول إلى الطفل ريان وإنقاذه ان شاء الله سالما.

طالع أيضا : حادثة العياش تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر بعمق 60 م

سقط طفل مغربي يدعى ريان في بئر عميق يبلغ عمقه 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

وفي هذا السياق وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، أمس الثلاثاء في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا.

كما أثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.

في حين ربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

بالمقابل قالت وسائل اعلام مغربية، أن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.

هذا ولا تزال محاولات الانقاذ جارية لاخراج الطفل من البئر سالما معافى.

طالع أيضا: #انقذوا_ ريان.. يحطم كل أرقام مواقع التواصل الاجتماعي

أطلق نشطاء مواقع التواصل في المغرب نداء استغاثة للإسراع بإنقاذ الطفل ريان الذي سقط ببئر عميقة ضيقة في إقليم شفشاون.

كما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بعنوان “أنقذوا ريان”، على نطاق واسع. وقال نشطاء إن قوات الحماية المدنية زودت الطفل بالأوكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة. كما يتواجد الطفل على عمق 32 مترا وليس 60 مترا.

وتعالت نداءات من قبل الفعاليات المحلية بضرورة العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة،وطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث. للتعاطي مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر، عوض التنقل به بين مشافي الجهة، واصفة إقليم شفشاون بالمنكوب.