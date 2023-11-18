الجزائريون يستهلكون 280 ألف قارورة بوتان يوميا

كشفت وزارة الطاقة، أن الاستهلاك الوطني الحالي من غاز البوتان، بلغ 000 280 قارورة يوميا، فيما تبلغ القدرةال إنتاجية 000 600 قارورة في اليوم.

وحسب بيان للوزارة، أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على إعطاء إشارة انطلاق الطبعه العاشرة للقافلة الوطنية للتوعية للاستخدام الآمن لقارورات غاز البوتان من ولاية تيزي وزو، في ختام زيارته للولاية.

و قام الوزير بزيارة محطة الخدمات نفطال ببوخالفة. حيث استمع رفقة الوفد المرافق له الى عرض حول مشروع التحول الرقمي والدفع الالكتروني بشركة نفطال.

حيث قامت نفطال بإطلاق عدة مشاريع لتطوير وعصرنة نظمها التسييرية. والتي ترتكز على تطوير وعصرنة البنية التحتية. وكذا تصميم وتطوير عدة تطبيقات ومنصات رقمية من اجل عصرنة التسيير.

كما قامت نفطال بإنشاء عدة تطبيقات ومنصات رقمية كنفطال خدمات …وغيرها. بالإضافة إلى حلول الدفع الإلكتروني المتوفرة في شبكة محطات خدمات نفطال.

كما تم تقديم، بعين المكان، عرض حول الاستعدادات والتحضيرات لموسم الشتاء من طرف نفطال. مع تسليط الضوء على ولاية تيزي وزو ، وهذا في إطار تنفيذ برنامج الحملة الشتوية لهذا العام.

أين بادرت نفطال باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير ناجح لجميع انشطتها والتكفل بجوانب تتعلق بالاتصال والصحة والسلامة والبيئة. من خلال برمجة حملات تحسيسية من أجل تفادي المخاطر الناجمة عن سوء إستخدام قارورات الغاز حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من جهود على توفير مختلف المنتجات البترولية بمختلف ولايات الوطن. وخاصة على مستوى المناطق المعزولة.

بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية خاصة بالمناطق التي تستعمل هذا النوع من المنتجات. والتي سجلت حوادث بسبب الاستعمال السيء من اجل الحد من الحوادث الناجمة عن سوء إستخدام قارورات غاز البوتان والغاز بصفة عامة.