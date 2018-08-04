الجزائريون يُساندون بلماضي بحملة “خلوه يخدم”!

أطلقت الجماهير الجزائرية على مُختلف مواقع التواصل الإجتماعي حملة لمُساندة، الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، وأطلقت عليها إسم “خلوه يخدم”.

وجاء موقف مُحبي “مُحاربي الصحراء”، مُظهرا إقتناعهم بوصول التقني الشاب للعارضة الفنية، وأملهم في رؤيته يقود زملاء رياض محرز للقمة.

وينتظر الجميع المُتابعين الإنطلاقة الفعلية لنجم “أولمبيك مارسيليا” مع “الخضر”، والتي ستكون في أدغال إفريقيا خلال مواجهة “غامبيا”، سبتمبر القادم.

يُذكر بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، إستقدم “بلماضي” لغاية 2022، وهي الفترة التي ستكون كافية بالنسبة لترك بصمته مع “الأفناك”.