 الجزائري أحمد حركات يفوز بالمرتبة الأولى لمسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في طبعتها الـ 16

فاز الجزائري أحمد حركات، بالمرتبة الأولى لمسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم، في طبعتها الـ 16.

وقد عادت الجائزة الثانية لوسيم جاد الله سليم عابد من فلسطين، في حين فاز بالمرتبة الثالثة الصادق علي مفتاح خالد من ليبيا.

وقد مثل أحمد حركات، الجزائر، أحسن تمثيل في مسابقة الكويت الدولية للقرآن الكريم، قبل أشهر قليلة، حينَ تحصّل على المرتبة الثانية.

للإشارة، فإن هذه الطبعة الـ 16 لمسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم، هي الثانية على التوالي التّي يكون فيها التتويجي الأوّل جزائري.

حيث كانت المرتبة الأولى في الطبعة السابقة الـ 15 من نصيب عبد العزيز شوكري، الفائز بجائزة أحسن صوت بمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم قبل أسابيع.