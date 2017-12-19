الجزائري الصاعد غويتان مُتابع من كبار أوروبا

يتواجد الجزائري الأصل، رفيق غويتان على رادار أكبر الأندية الأوروبية، وفقا لما كشفت عنه جريدة “ليكيب” الفرنسية، صبيحة اليوم، الثلاثاء.

وأشار نفس المصدر، بأن اللاعب الذي لم يتجاوز الـ18 عاما، مُتابع من فرق عريقة في “إسبانيا وإنجلترا” دون الكشف عن إسمها.

وصُنّف الجناح الطائر كأبرز مُفاجآت مرحلة الذهاب في الليغ2، رغم أنه مُجرد “جوكر” مع “لوهافر”، ولم يُشارك ولو لمرة كأساسي.

يُذكر بأن غويتان، ينشط حاليا مع الأصناف الشابة للمنتخب الفرنسي، ولم يتحصل على أي عرض للالتحاق بالجزائر، من طرف الفاف.