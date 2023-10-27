الجزائري عرجون عبد الله يحرز ذهبية البطولة العربية للسباحة

فاز السباح الجزائري عرجون عبد الله، بالميدالية الذهبية، للبطولة العربية للسباحة الجارية حاليا بأبو ظبي.

27وجاء تتويج عرجون، بهذه الميدالية، عقب فوزه في سباق 50 متر سباحة على الظهر، أين حقق توقيت قدره 26ثا، و33 ج.

كما تشارك الجزائر في هذه البطولة العربية بخمسة سباحين، يتقدمهم البطل جواد صيود، إلى جانب عبد الله عرجون، نسيرين مجاهد، كوثر زيتوني، جيهان بن شادلي

يذكر أن البطولة العربية للسباحة، تجري بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي، في الفترة الممتدة ما بين 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.