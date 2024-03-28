الجزائري لعبني يتحصل على شهادة تدريب UEFA B بفرنسا

تحصل المحضر البدني الجزائري عادل لعبني، اليوم الخميس، على شهادة تدريب UEFA B من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم.

كما ستسمح الشهادة للمحضر البدني السابق لاتحاد العاصمة بتدريب إحدى الفرنسية في الفئات في الدرجة الأولى، وفرق أكابر الأندية الفرنسية الهاوية.

وقال عادل لعبني في تصريح لـ “النهار” “سعيد بالتحصل على الشهادة التدريبية التي تمكنني من تدريب الأندية من الجانب القانوني بعد الانتقال من التحضير البدني إلى عالم التدريب”.

كما أضاف عادل لعبني”آنا مستعد للعودة الى البطولة الجزائرية و العمل في مجال التدريب بعد اشتغلت محضر بدني لسنوات عديدة مثل وفاق سطيف و شباب قسنطينة و اتحدا العاصمة و مولودية بجاية، “.

وختم لعبني “أنا أشتغل حاليا مدرب مساعد في نادي أف سي مونت الذي سبق آن تولى عارضته الفنية المدرب نور اللدين قريشي المتواجد في مقاطعة 78 بباريس”.