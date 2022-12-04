الجزائري يستهلك 140 بيضة و20 كلغ لحوم بيضاء سنويا وتسقيف الأسعار مستحيل

رفض المجلس الوطني المهني للحوم البيضاء، مقترحات وزارة الفلاحة الرامية إلى تسقيف أسعار اللحوم البيضاء والبيض على حد سواء.

وبرر المجلس المهني للحوم البيضاء الرفض بخضوع المنتوجين لقاعدتي العرض والطلب ولمؤشرات البورصة العالمية.

وفي حديث خص به “النهار أونلاين”، كشف عبد الرزاق عبد اللاوي، نائب رئيس المجلس المهني للحوم البيضاء، عن فشل اجتماع انعقد الأسبوع الماضي بوزارة الفلاحة بهذا الخصوص.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع تم فيه طرح عدة مقترحات، قوبلت بالرفض من طرف ممثلي المجلس، خاصة ما تعلق منها طلب الوزارة تسقيف أسعار اللحوم البيضاء والبيض.

وبهذا الشأن قال المتحدث أن كلا المنتوجين يخضعان للعرض والطلب، مضيفا “سجلنا نقصا كبيرا في العرض بسبب أنفلونزا الطيور التي كانت لها انعكاس مباشر على حجم الإنتاج الوطني بسبب نفوق الدواجن وبقاء الطلب محافظا على نفس المستوى ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصفة جنونية لمنتوج البيض الذي وصل أحيانا إلى 23 دينارا للحبة الواحدة”.

ومن جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء رفض المجلس لمقترحات الوزارة، تحدث المصدر عن ارتفاع أسعار الصوجا في السوق العالمية، وهو ما يزيد من استحالة اللجوء إلى تسقيف أو تخفيض الأسعار.

وقال عبد اللاوي إن “المواطن الجزائري استهلك اللحوم البيضاء بسعر مائتي دينار للكيلوغرام الواحد مثلما استهلكها أيضا بخمسمائة دينار”.

وشدد رئيس المجلس المهني على ضرورة العمل على ضبط السوق بدلا من العمل على تسقيف الأسعار قصد التحكم فيها، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

وفي رده على سؤال تمحور حول حجم الإنتاج الوطني للحوم البيضاء وإنتاج البيض، رد قائلا “نغطي السوق الوطنية بنسبة 40 من المائة فقط”، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري يستهلك ما بين 18 و20 كليوغراما من اللحوم البيضاء سنويا، فيما يصل حجم استهلاكه للبيض إلى ما بين 130 و140 حبة.