الجزائر البلد الثالث عربيا في الحصول على بطاقة الـ “غرين كارد”

احتلت الجزائر المركز الثالث عربيا، في الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية “غرين كارد”.

فحسب تقرير لمكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الجزائر جاءت في المرتبة الثالثة عربيا الخاص بغرين كارد لقرعة 2019.

وفي ذات التقرير، فإن الجزائريون قدموا 2745 طلب، للحصول على “غرين كارد”، بينما جاءت السودان في المرتبة الثانية بـ3691 طلبا

أما المرتبة الرابعة فقد كانت من نصيب المغرب بـ2202 طلب، وبعدها السعودية بـ 699 طلب.

وقد منحت أمريكا 55 ألف بطاقة “غرين كارد” خلال قرعة سنة 2019، حسب ما أورده مكتب شؤون القنصلية.