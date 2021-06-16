الجزائر الثالثة إفريقيا في مجال قدرة الطاقات المتجددة المنشأة

كشف تقرير مبادرة شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن 21 “REN21” ان الجزائر إحتلت المرتبة الثالثة على المستوى الافريقي. وذلك في مجال قدرة الطاقات المتجددة المنشأة بـ 0.5 جيغاواط في نهاية سنة 2020.

ووفق ذات التقرير العالمي فإن الجزائر جاءت الثالثة بعد كل من من جنوب افريقيا ومصر. كما ضم التقرير علماء وحكومات ومنظمات غير حكومية وصناعيين.

وجاءت المرتية الأولى من نصيب جنوب إفريقيا من حيث القدرة خلال السنة 2020 ب3.8 جيغاواط. متبوعة بمصر بحوالي 2 جيغاواط، وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 0.5 جيغاواط.

وأضاف ذات التقرير ان “اكبر محطة في غرب افريقيا “50 ميغاواط” قد تم تشغيلها في مالي حيث تمثل الكهرباء المائية زهاء نصف القدرة المنشاة للبلاد. لكنها تعطي انتاجا متذبذب اكثر فاكثر بسبب التغيرات المائية”.

في حين المشاريع ذات الحجم المتوسط إلى الكبير شغلت في عديد البلدان الأخرى، منها مصر وإثيوبيا وغانا والصومال وجنوب إفريقيا.

وأشار التقرير ان مؤسسة موندراغون اسومبلي “اسبانيا” قدمت خطوط تركيب لمنشآت جديدة لإنتاج الوحدات في الجزائر ومصر خلال 2020.