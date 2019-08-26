الجزائر الثانية مغاربيا في مؤشر جاذبية إستقطاب الشركات

إحتلت الجزائر المرتبة الثانية مغاربيا و66 عالميا في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي لسنة 2019 “Franchise”.

وحسب المؤشر الدولي الصادر عن مركز الامتياز العالمي “روزنبرغ” التابع لجماعة نيو هامبشاير، فإن المغرب تصدر المرتبة الأولى مغاربيا.

واحتلت تونس المرتبة الثالثة بالمنطقة المغاربية، فيما جاءت في المركز 78 عالميا، أما موريتانيا فقد احتلت المرتبة 127 عالميا.

كما تصدرت المملكة المغربية الدول الإفريقية خلال سنة 2019، تليها جنوب إفريقيا التي نالت المركز الـ55 عالميا.

ويستند المؤشر الدولي في تصنيفه على مجموعة من المؤشرات الفرعية، من بينها مخاطر السوق التي نالت فيها المغرب المرتبة الـ47 عالميا.