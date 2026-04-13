الجزائر-الفاتيكان: محادثات موسعة بين وفدي البلدين

أجرى الوفد المرافق لبابا الفاتيكان محادثات موسعة مع الوفد الجزائري بمقر رئاسة الجمهورية.

وتوسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين في إطار تعزيز حوار الأديان وترسيخ قيم التعايش. بما يعكس مكانة الجزائر كمحور للتقارب بين الشعوب والحضارات.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أجرى محادثات ثنائية مع بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر على هامش الاستقبال الرسمي الذي خصه رئيس الجمهورية لبابا الفاتيكان. وهذا في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي.

وخص، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، باستقبال رسمي. في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة.

وشرع، البابا الرابع عشر، في زيارة رسمية إلى الجزائر. وتعتبر أول زيارة بابوية في الجزائر.

وكان الاستقبال بحضور السلك الديبلوماسي، وطاقم أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول سيفي غريب. والفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وتم الترحيب بضيف الجزائر البابا ليو على وقع 21 طلقة مدفعية قبل الاستماع للنشيدين الوطنيين. واستعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت التحية الشرفي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور