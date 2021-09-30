الجزائر-الكويت: تنشيط اللجنة المشتركة وإرساء شراكة استراتيجية واعدة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، صبيحة اليوم الخميس، جلسة عمل موسعة مع نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أعرب الوزيران عن عميق ارتياحهما للمستوى المتميز والمثالي الذي يطبع العلاقات الثنائية.

وأكد الطرفان، على التزامهما بتجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، والأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للإرتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المراتب ومواصلة العمل لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتثمين عوامل التكامل الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وحسب ذات البيان، فقد تم الاتفاق على تنشيط اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ووضع خطة لإرساء شراكة استراتيجية حقيقية وواعدة تشمل المجالات الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة والتبادل الاقتصادي والتجاري.

كما أشاد الطرفان بالتوافق الذي يطبع مواقف البلدين حول أهم القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ذات العلاقة بالعالم العربي والعمل المشترك لتحقيق عوامل نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر و تعزيز التعاون العربي الافريقي.

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