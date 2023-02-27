الجزائر تبحث التعاون العسكري مع روسيا

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الإثنين. أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا،نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد تناولت المحادثات حالة التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر.

كما تبادل الطرفان تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذا الخصوص أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة للبلدين. لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

واعتبر الفريق أول السعيد شنقريحة مسعى المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة الذي تتشارك فيه الجزائر وفدرالية روسيا. في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماما مع المبادئ الثابتة والتاريخية. التي على أساسها تم تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق، يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

من جانبه، أكد أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا. كما أشاد بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

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