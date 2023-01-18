الجزائر تبحث تسويق الغاز مع مالطا

استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، اليوم الأربعاء، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والاوروبية والتجارة المالطية، كريستوفر كوتاجار.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين. ولا سيما تسويق الغاز “الغاز الطبيعي المسال”، وكذلك الكهرباء والطاقات المتجددة.

وقدم الأمين العام، بهذه المناسبة، لمحة عامة عن الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات. والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

ومن هذا المنظور، اتفق الطرفان على تنظيم اجتماعات بين خبراء البلدين لمواصلة المناقشات وتحديد مجالات التعاون الأخرى.