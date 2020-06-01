الجزائر تترأس مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي خلال شهر جوان 2020

الوطني
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الجزائر تترأس مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي خلال شهر جوان 2020
بقلم أمينة داودي

ستترأس الجزائر في أديس أبابا خلال شهر جوان 2020، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خاصة وهو الجهاز المركزي للمنظمة الإفريقية المكلف بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية.

و أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجيهطة، أن الجزائر الوفية لتقاليدها الإفريقية ستعمل من أجل إحراز تقدم في أجندة السلم والأمن في إفريقيا سيما في هذه الفترة الحرجة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن الجزائر ستحرص على أن تدرس مع نظرائها الأفارقة الأعضاء في مجلس السلم و الأمن الإجراءات المناسبة التي من شانها تعزيز عمل الاتحاد الأفريقي والمواجهة القارية في هذا السياق.

كما أن مجلس السلم والأمن سيعمل تحت الرئاسة الجزائرية على إدراج أنشطته بما يتماشى مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي من إجل إسكات صوت البنادق في إفريقيا الذي يشكل موضوع الاتحاد الأفريقي للعام الحالي .


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