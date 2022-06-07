الجزائر تتسلم 50 طن من التمور كهدية من السعودية

تسلم الهلال الأحمر الجزائري، شحنة تمور بـ50 طن، كهدية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما جرت عملية تسليم شحنة التمور بمقر السفارة السعودية بالجزائر بحضور وفد من مركز “الملك سلمان ” للإغاثة والأعمال الإنسانية. والهلال الأحمر الجزائري. حيث تندرج في اطار دعم سبل التعاون بين البلدين, بما يخدم العمل الإنساني والتطوعي والعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين.

في حين، أكدت رئيسة الهلال، ابتسام حملاوي، أنه “سيكون هناك تعاون بين الطرفين في مجال العمل الإنساني والتطوعي بالأيام القادمة”.

ومن جهته، عبر السفير السعودي، عبد الله بن ناصر البصيري أن هذه المبادرة “دليل عن مدى العلاقة الطيبة والودية”. و”القوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر”, والتي هي امتداد لعمل مركز الملك سلمان “بما يخدم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة”.