الجزائر تتصدر مؤشرات الاستثمار في عمليات اكتشاف النفط والغاز

تصدّرت الجزائر مؤشرات الاستثمار في عمليات اكتشاف النفط والغاز على المستوى العربي، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووفق بيان لـمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك”، جاء هذا بعد تحقيق مجمع سوناطراك لثلاثة اكتشافات نفطية جديدة. الأول بحوض بركين في “زملة العربي”، بتقديرات أولية بنحو 140 مليون برميل. والاكتشاف الثاني في غرب عقلة الناصر2 ولاية تقرت سمحت النتيجة الإيجابية لهذا البئر بإعادة تقييم الأحجام. لترتفع إلى 961 مليون برميل، مع مساهمة بئر الترسيم غرب عقلة الناصر2، قدرها 415 برميل.

أمّا الاكتشاف الثالث فكان في منطقة “العوابد” بولاية البيض عبر بئر “اولاد سيدي الشيخ 1”. بإنتاج معدلات تدفق تبلغ 925 برميل يوميًا من النفط، و6456 متر مكعب يوميًا من الغاز.

كما تصدرت سوناطراك المرتبة الأولى كذلك في التصنيف السنوي لأفضل500مؤسسة أفريقية. الذي أجرته مجلة جون أفريك لسنة 2022 كأول مؤسسة إفريقية، مؤكدة بذلك احتفاظها بالريادة على مستوى القارة الافريقية.

لقد تمكنت سوناطراك من الحفاظ على مستوى أدائها الإيجابي وتجاوز مخلفات الأزمة الصحية العالمية على الإقتصاد الدولي. حيث حققت سنة 2021 رقم أعمال 34,5 مليار دولار أمريكي.

للتذكير سجلت سوناطراك خلال 2021 زيادة في الإنتاج مقدرة بـ 5%. وكذا ارتفاعا لصادراتها ب 18%. في المقابل شهدت وارداتها انخفاضا بـ 70% حيث لم تستورد أي كمية من الوقود خلال 2021.

طالع أيضا:

سوناطراك: دخول مركز معالجة الغاز بولاية إيليزي حيز الخدمة الثلاثي الأول من 2023