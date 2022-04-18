الجزائر تتصدر مؤشرات الاستثمار في عمليات اكتشاف النفط والغاز
تصدّرت الجزائر مؤشرات الاستثمار في عمليات اكتشاف النفط والغاز على المستوى العربي، خلال الربع الأول من عام 2022.
ووفق بيان لـمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك”، جاء هذا بعد تحقيق مجمع سوناطراك لثلاثة اكتشافات نفطية جديدة. الأول بحوض بركين في “زملة العربي”، بتقديرات أولية بنحو 140 مليون برميل. والاكتشاف الثاني في غرب عقلة الناصر2 ولاية تقرت سمحت النتيجة الإيجابية لهذا البئر بإعادة تقييم الأحجام. لترتفع إلى 961 مليون برميل، مع مساهمة بئر الترسيم غرب عقلة الناصر2، قدرها 415 برميل.
أمّا الاكتشاف الثالث فكان في منطقة “العوابد” بولاية البيض عبر بئر “اولاد سيدي الشيخ 1”. بإنتاج معدلات تدفق تبلغ 925 برميل يوميًا من النفط، و6456 متر مكعب يوميًا من الغاز.
كما تصدرت سوناطراك المرتبة الأولى كذلك في التصنيف السنوي لأفضل500مؤسسة أفريقية. الذي أجرته مجلة جون أفريك لسنة 2022 كأول مؤسسة إفريقية، مؤكدة بذلك احتفاظها بالريادة على مستوى القارة الافريقية.
لقد تمكنت سوناطراك من الحفاظ على مستوى أدائها الإيجابي وتجاوز مخلفات الأزمة الصحية العالمية على الإقتصاد الدولي. حيث حققت سنة 2021 رقم أعمال 34,5 مليار دولار أمريكي.
للتذكير سجلت سوناطراك خلال 2021 زيادة في الإنتاج مقدرة بـ 5%. وكذا ارتفاعا لصادراتها ب 18%. في المقابل شهدت وارداتها انخفاضا بـ 70% حيث لم تستورد أي كمية من الوقود خلال 2021.
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سوناطراك: دخول مركز معالجة الغاز بولاية إيليزي حيز الخدمة الثلاثي الأول من 2023
كشف مجمع سوناطراك، أنه سيتم دخول مركز معالجة الغاز بولاية إيليزي حيز الخدمة بقدرة 12 مليون متر مكعب في اليوم. قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2023.
وحسب بيان للمجمع، فقد قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، بزيارة عمل و تفقد أمس الأربعاء إلى ناحية عين أمناس بولاية إيليزي، لمتابعة عدة مشاريع من بينها مشروع عين “تسيلة-إيزاران”. و المتمثل في إنجاز مركز معالجة الغاز بقدرة 12 مليون متر مكعب في اليوم. من أجل إنتاج اكثر من 10 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. و 3.400 طن في اليوم من المكثفات و غاز البترول المميع.
كما برمجت سوناطراك لتحقيق هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة، حفر 120 بئر منها 30 بئر ضرورية لبداية الإنتاج. و كذا تركيب أكثر من 360 كلم من القنوات لنقل الإنتاج و تسويقه.
و خلال زيارة الرئيس المدير العام لسوناطراك، و الذي كان مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة للمجمع من نشاط الإستكشاف والإنتاج والمديرية المركزية لتسيير وهندسة المشاريع. تفقد كذلك أشغال بناء قاعدة الحياة إيزاران والتي تحظى بقدرة إستقبال ذات 220 غرفة و مرافق للراحة.
كما تنقل بعدها الى منطقة اوهانت من أجل معاينة وتيرة انجاز مشروع مركز معالجة الغاز “تينرهرت-أوهانات” بنفس الولاية. والذي تعرف أشغاله تقدما ملحوظا بنسبة 97 بالمائة. وينتظر إستلامه شهر جوان 2022.
وكشف البيان، أن هذا المركز سيحقق إنتاج 4,6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. و 1.200 طن في اليوم من المكثفات و غاز البترول المميع. ولهذا سيتم ربط 36 بئرا بشبكة قنوات تقدر بـ380 كلم. مضيفا أن هذه المشاريع التطويرية بولاية إليزي من شأنها أن ترفع مستقبلا قدرات إنتاج الغاز الطبيعي لسوناطراك، وستساهم في زيادة الإمدادات على مستوى السوق الوطنية والدولية.