الجزائر تتضامن مع أفغانستان على إثر الزلزال الذي ضرب شرق البلاد

اعربت الجزائر عن تضامنها مع أفغانستان على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد متسببا في خسائر بشرية ومادية, حسب ما افاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الاربعاء.

و جاء في البيان : “تعرب الجزائر عن تضامنها الأخوي مع دولة أفغانستان على اثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد متسببا في خسائر بشرية مروعة و مادية معتبرة”.

“و إذ تتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا, تعرب الجزائر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وعن ثقتها في قدرة الشعب الأفغاني الشقيق على تجاوز هذه الفاجعة الأليمة في ظل التضامن والدعم الضروريين من المجتمع الدولي”, يضيف

نفس المصدر.

و لقي أكثر من 1000 افغاني مصرعهم و أصيب ما لا يقل عن 1500 شخص جراء زلزال قوي ضرب, اليوم الأربعاء, أفغانستان.