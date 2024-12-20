الجزائر تجدد التزامها بدعم كل الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في خضم النزاعات المسلحة

جدّدت الجزائر، اليوم الجمعة بنيويورك، التزامها بدعم كل الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في خضم النزاعات المسلحة.

كما أدانت ممثلة الجزائر، نوال نورالدين، الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، قالت نوال نورالدين، إنه “في سياق استفحال النزاعات في مناطق عدة من العالم، لا بدّ من توفير الحماية لهم من أجل تعزيز الآمال لمستقبل أفضل، كما يتطلب ألّا ندخر جهدا في سبيل ضمان سلامة الأطفال”.

وعقب اعتماد مشروع قرار بشأن حماية الأطفال في مناطق النزاع، أعريت نوال نورالدين عن “ترحيب الجزائر باعتماد القرار وتجديدها لالتزامها منقطع النظير بدعم كل الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في خضم النزاعات المسلحة”.

وبالمناسبة، أشارت نوال نورالدين إلى وضع الأطفال في غزة جراء انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحقهم.

كما ذكّرت نوال نورالدين بالأرقام المروعة التي أعلن عنها المدير التنفيذي لـ”اليونيسيف” في 14 ديسمبر الجاري بخصوص آلاف الأطفال الذين استشهدوا بالقطاع.

وقالت نوال نورالدين إن هذا العدد من الشهداء يعبّر بشكل كبير عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأطفال على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

كما نبهت نوال نورالدين إلى أن هناك أطفال في كثير من النزاعات حول العالم يواجهون معاناة لا يتخيلها أحد.

وأضافت أن القرار سالف الذكر “يمثل خطوة هامة من أجل كفالة الحماية المستدامة للأطفال في مناطق النزاع”.