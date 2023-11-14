الجزائر تحتضن الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية لسنة 2025 (IATF)

أعلن رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، الرئيس الأسبق لجمهورية نيجيريا أولوسيجون أوباسانجو، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، عن فوز ملف الجزائر لإحتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية لسنة 2025 (IATF)، الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتجدر الإشارة أن المعرض الإفريقي للتجارة البينية يُنظم كل سنتين في بلد افريقي عضو ، ويستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

ويعرف المعرض مشاركة أكثر من 50 دولة إفريقية وأكثر من 1600 عارضا، ما يجعه حدثا اقتصاديا قاريا بامتياز يجمع ممثلي كبرى الشركات الإفريقية والأجنبية من أجل تُحقيق التكامل التجاري والصناعي والاستثماري في القارة السمراء.

هذا وكانت اللجنة الافريقية قد حلت بالجزائر شهر جوان الماضي، و قدمت تقييم إيجابي للهياكل القاعدية التي تتوفر عليها الجزائر لإحتصان هذا الحدث الاقتصادي القاري، خلال لقائها بوزير التجارة وترقية الصادرات السيد الطيب زيتوني.