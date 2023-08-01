الجزائر تحتضن حدثين هامين في منافسة كرة اليد

ستكون الجزائر خلال سنة 2024 على موعد مع احتضان حدثين إفريقيين هامين، بعد 10 سنوات كاملة من الغياب.

وتقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، يوم الـ 15 مارس 2023 بطلب إلى نظيرتها الإفريقية من أجل تنظيم النسخة الـ 31 من كأس السوبر رجال وسيدات، وطلب آخر يوم الـ 29 ماي من نفس السنة لاحتضان الطبعة الـ 40 بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس.

وهما الطلبان التي وافقت عليهما الاتحادية الإفريقية للعبة، حسب بيان أرسلته هذه الأخيرة أمس الاثنين، إلى نظيرتها الجزائرية.

ليترسم بذلك، تنظيم الجزائر أول منافستين إفريقيتين هامتين في سنة 2024، بعد 10 سنوات كاملة من آخر محطة إفريقية، والمتمثلة في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2014، والتي توج بها الخضر أمام منتخب تونس.

وللإشارة فإن الجزائر احتضنت كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد مرة واحدة فقط، وكان ذلك سنة 1996، بينما احتضنت منافسة كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في ثلاث مناسبات، الأولى بوهران سنة 1988 والثانية والثالثة بالعاصمة سنتي 1991 و1999.