الجزائر تحتضن مباريات المنتخب الفلسطيني

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بأن السلطات العليا للبلاد، وافقت على احتضان الجزائر لكل لقاءات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو الرسمية.

وكشفت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد، أن السلطات العليا في البلاد، وبعد الطلب الذي تقدم به جبريل الرجوب، رئيس الاتحادية الفلسطينية لكرة القدم. قررت استقبال كل لقاءات المنتخب الفلسطيني الشقيق الودية والرسمية.

كما أوضحت الاتحادية بأن الجزائر، مستعدة لاحتضان لقاءات منتخب فلسطين. في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

مشيرة إلى أن الجزائر، مستعدة لتغطية تكاليف تنقلات البعثة الفلسطينية.

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بأن السلطات العليا للبلاد. وافقت على احتضان الجزائر لكل لقاءات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو الرسمية.

وكشفت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد. أن السلطات العليا في البلاد وبعد الطلب الذي تقدم به جبريل الرجوب، رئيس الاتحادية الفلسطينية لكرة القدم، قررت استقبال كل لقاءات المنتخب الفلسطيني الشقيق الودية والرسمية.

كما أوضحت الاتحادية بأن الجزائر. مستعدة لاحتضان لقاءات منتخب فلسطين، في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

مشيرة إلى أن الجزائر، مستعدة لتغطية تكاليف تنقلات البعثة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس “الفاف” وليد صادي، بأن الجزائر ستحتضن رسميا مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي، المقررة يوم الـ 21 نوفمبر 2023، التي تدخل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.