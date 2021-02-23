الجزائر تحتل المرتبة الـ4 إفريقيا في التجارة الإلكترونية

إحتلت الجزائر المررتبة 80 عالميا في في مجال التجارة الإلكترونية حسب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقدمت الجزائر بـ 29 على الصعيد العالمي في مجال التجارة الإليكترونية.

وأوضح بيان الوزارة أن الجزائر إنتقلت من المرتبة 109 إلى المرتبة 80 عالميا، محتلة بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا.

واشار التقرير ان الجزائر تعد من بين الدول الأربع التي حققت أكبر تقدم على الصعيد العالمي يضيف البيان.

وهذا رفقة كل من البرازيل تقدمت بـ10 مراتب.

غانا تقدمت بـ20 مرتبة.

جمهورية لاوس تقدمت بـ11مرتبة

وإستند التقرير في تصنيفه إلى جملة من المؤشرات، تتمثل في نسبة تعميم استعمال الأنترنت وتأمينه والإدماج المالي.

كما إعتمد ذات التقرير على موثوقية الخدمات البريدية وفقا لترتيب الاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح خبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال للقناة الإذاعية الاولى هذا التقدم راجع إلى جائحة كورونا.

وتابع ذات الخبير” ان وباء كورونا دفع الجزائريين وبعض المؤسسات الى تبني الدفع الالكتروني عن بعد عن طريق المواقع الالكترونية.

وأكد الخبير ان الدفع الإلكتروني الذي سجل في مرحلة كورونا ما بين 3 الى 4 اضعاف عما كانت عليه قبل 3 سنوات.