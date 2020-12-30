الجزائر تختار لقاح سبوتنيك الروسي.. والمفاوضات مستمرة مع مخابر أخرى

خلص إجتماع الحكومة المجتمعة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد بالفصل في عملية إقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا.

وخلال الإجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد قدم وزير الصحة عرضا حول الإجراءات المتعلقة باقتناء اللقاح ضد فيروس.

وعقب الإجتماع كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أنه تم الفصل في إختيار اللقاح المضاد لفيروس كورونا ووقع الإختيار على مخبر روسي.

وصرح بلحيمر أنه تم إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مخبر روسي لإقتناء أوّل دفعة من اللقاح “سبوتنيك v ”

وأعلن وزير الإتصال أن معهد باستور باشر سلسلة من الإستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح ضد كورنا “سبوتنيك v ”

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة أن ذات المعهد يواصل في الإستشارات مع الجهات الاجنبية أخرى من اجل إقتناء لقاحات أخرى.

كما إستعرض الوزير الـمساعي التي باشرها القطاع في إطار اقتناء اللقاح ضد كوفيد.19.

وزير الصحة إستعرض مدى تقدم العقود ذات الصلة، والتي من شـأنها أن تسمح عن قريب باستلام الدفعات الأولى من اللقاح.

وكذا عملية الشروع في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي القادم.