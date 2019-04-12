الجزائر تدعو لإنتقال سلمي وسلس للسلطة في السودان

دعت الجزائر الى انتقال سلمي وسلس للسلطة في السودان بما تقتضيه ارادة الشعب السوداني الشقيق و تطلعاته المشروعة.

و قالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم:” تتابع الجزائر باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في السودان.

واذ تعبر عن ثقتها في قدرة هذا البلد الشقيق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحفظ أمنه وسلامته، فانها تبقى على يقين من أن الشعب السوداني سيتمكن من تحقيق أماله في مستقبل أفضل في كنف الحرية والديمقراطية.

ان الجزائر التي تربطها بالسودان علاقات تاريخية قوية ومتجذرة، تؤكد على ضرورة الحفاظ على استقراره وأمنه.

وتدعو الى انتقال سلمي وسلس للسلطة بما تقتضيه ارادة الشعب السوداني الشقيق و تطلعاته المشروعة.

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