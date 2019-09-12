الجزائر تدين إعلان نتانيهو فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت

أدانت الجزائر بقوة إعلان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: تعتبر الجزائر هذا الإعلان تصعيدا خطيرا ضد الشعب الفلسطيني وخطوة جديدة ضمن ممارسات اغتصاب الأرض الممنهجة وسياسات التهويد والتطهير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بُغية تغيير الواقع الجغرافي لفلسطين المحتلة.

وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وإذ تجدد الجزائر تضامنها ووقوفها الثابت والدائم مع دولة فلسطين وشعبها الشقيق، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي الحازم للخطوات التصعيدية المتكررة لسلطات الاحتلال.

وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.