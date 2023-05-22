الجزائر تدين اقتحام مسؤول بسلطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى

أدانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.

وحسب بيان للوزارة، فإن الجزائر تدين بأشد العبارات إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف. تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما تجدد الجزائر استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية التي تأتي في أعقاب سلسلة من الإتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية غير القابلة للتنازل. فإنها تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتعنته في الإعتداء على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الجزائرية تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطين الشقيق .وموقفها الثابت المناصر له في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة. وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

للإشارة، فقد إقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الأحد، المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مصدر باسم دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن بن غفير إقتحم المسجد الأقصى في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد. يرافقه 30 من أفراد الشرطة وعناصر من مخابرات الإحتلال الإسرائيلي.

ولفت المصدر إلى أن عملية الاقتحام استغرقت قرابة ربع ساعة. توقف خلالها بن غفير في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المحاذية لمصلى باب الرحمة، قبل أن يغادره على عجل.

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