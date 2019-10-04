الجزائر تدين الإعتداءات الإرهابية بمنطقتي بولكاسي وموندورو في مالي

أدانت الجزائر الإعتداءات الإرهابية التي إستهدفت خلال الايام الاخيرة القوات المسلحة المالية في منطقتي بولكاسي و موندورو.

وعبرت الجزائر على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن شريف عن تضامنها شعبا وحكومة مع المالي.

وأضاف قائلا “ندين الاعتداءات الارهابية المميتة التي استهدفت يوم الاثنين 30 سبتمبر والثلاثاء 1أكتوبر القوات المسلحة المالية في منطقتي بولكاسي وموندورو”.

كما اشاد عبد العزيز بن الشريف بتضحية عناصر القوات المسلحة المالية الذين اغتيلوا لدى أداء مهامهم خدمة لوطنهم.

وفي ذات السياق قدمت الجزائر تعازيها الخالصة لعائلاتهم وأقاربهم.