الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على الجيش في النيجر

أدانت الجزائر “بشدة” الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الثلاثاء الماضي، معسكرا للجيش النيجيري في اناتيس، غرب النيجر.

وخلف الاعتداء العديد من الضحايا من بين الجنود النيجريين.

وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، قائلا “وإذ ننحني أمام ضحايا عناصر الجيش النيجيري الذين لقوا حتفهم.”

تابعا “وهم يؤدون واجبهم خدمة لوطنهم فإننا نقدم تعازينا ونؤكد تعاطفنا وتضامننا مع عائلاتهم ومع الحكومة و الشعب النيجيري الشقيق”.

للإشارة، خلف الاعتداء الإرهابي، 71 ضحية ومفقودين حسبما أشار إليه أمس الأربعاء بيان لوزارة لدفاع النيجيرية.