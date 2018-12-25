الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس

الوطني
  • -
  • 0
الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس
بقلم مصطفى.ق

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الارهابي الذي  استهدف ،اليوم، مقر وزارة الشؤون الخارجية الليبية بطرابلس حسبما أكده  وزير الخارجية عبد القادر مساهل.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن مساهل أكد لوزير الشؤون  الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة في اتصال هاتفي.

أن الجزائر تدين بشدة  الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم مقر وزارة الشؤون الخارجية  الليبية بطرابلس.

معربا له عن تضامن الجزائر التام مع الشعب الليبي وحكومة  الوفاق الوطني.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن هذا العمل الهمجي الذي ضرب مرة  أخرى ليبيا الشقيقية، يذكر الليبيين مجددا بضرورة توحيد صفوفهم من أجل مواجهة  تحديات الإرهاب.

مضيفا أنه في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الليبي عيد استقلاله، تجدد الجزائر قناعتها أن هذا الاعتداء لن يؤثر على إرادة وعزم  الليبيين على المضي قدما نحو الاستقرار والسلام في بلدهم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com