الجزائر تدين بشدة أعمال العنف التي وقعت عقب الإعلان عن نتائج الرئاسيات في النيجر

أدانت الجزائر وبشدة، اليوم الخميس أعمال العنف التي وقعت عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية، “أن الجزائر تتابع عن كثب الأوضاع السائدة في جمهورية النيجر، والتي اتسمت ببعض مشاهد العنف التي وقعت بعد نشر نتائج الانتخابات الرئاسية.”

وأضاف المصدر نفسه، “أن الجزائر تدين بشدة أعمال العنف هذه وتدعو إلى التهدئة والهدوء والعقلانية،وتشجع جميع الفاعلين السياسيين على احترام نتائج العملية الانتخابية واستخدام القنوات القانونية والحوار للتعبير عن مظالمهم.”

وأعربت الجزائر، في الأخير عن حرصها على الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق، مؤكدة استعدادها للعمل مع السلطات النيجرية لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون القوية، وتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي.