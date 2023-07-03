الجزائر تدين بشدة اعتداء قوات الاحتلال في مدينة جنين الفلسطينية

أدانت الجزائر وبشدة الاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، مطالبة بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الجزائر تجدد التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما تدعو المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساءلة دون او ردع أو محاسبة. يضيف البيان